Nerdpool.it - Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Unadi musica e di grande amicizia sullo sfondo dei mitici anni ’90. Unadi provincia, di illusioni, di coraggio. Ladi un successo travolgente, imprevisto e imprevedibile: quello di due ragazzi di Pavia, due underdog, che in pochi anni diedero vita a una delle band più amate e iconiche delladella musica italiana. Ladi un’intera generazione: dall’11 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arriva la serie Sky Original di Sydney Sibilia,– La883.