Grande Fratello, Carmen Russo si sbilancia sul cast della nuova edizione e su Beatrice Luzzi confessa che... (Di lunedì 7 ottobre 2024) La showgirl Carmen Russo commenta la partecipazione del marito Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello e si schiera dalla parte di Shaila Gatta dopo le affermazioni dell'opinionista Beatrice Luzzi. Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La showgirlcommenta la partecipazione del marito Enzo Paolo Turchi ale si schiera dalla parte di Shaila Gatta dopo le affermazioni dell'opinionista

Comingsoon.it - Grande Fratello, Carmen Russo si sbilancia sul cast della nuova edizione e su Beatrice Luzzi confessa che...

Grande Fratello, Alfonso Signorini: tra longevità televisiva e critiche crescenti su presunti scambi di favore - Prima come opinionista, poi come conduttore, ha saputo mantenersi al centro della scena, diventando il padrone di casa del Grande Fratello. . Tuttavia, se da un lato la sua presenza sul piccolo schermo è costante, dall’altro la sua popolarità sembra vacillare. it. Alfonso Signorini è un ... (Leggi la notizia)

Grande Fratello, Shaila Gatta delusa da Lorenzo Spolverato: “Mi sembra finto, non gli credo più perché…” - E a me ha detto che lei è un fuoco di paglia. Ma ti vuoi mettere d’accordo con il cervello? Ma che stai combinando? Non lo capisco e non mi fido. E lui mi ha detto “sì ma io non me la sentivo”. Ma è un problema tuo mica mio. Però è stato bravo. Nella giornata di ieri la ballerina aveva deciso di ... (Leggi la notizia)

Grande Fratello, Shaila scarica Javier: “Non mi sento coinvolta” - L’ex velina ha ufficialmente scaricato il pallavolista poiché, ammette, da parte sua non è scattata la scintilla. Non siamo compatibili, non siamo le persone giuste l’uno per l’altra […] Lui apprezza come sono ma purtroppo con lui non mi scatta niente. E quello che vuole non è Javier: Javier ... (Leggi la notizia)