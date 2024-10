Gaza: Idf, 'raid su centro Hezbollah in ospedale al-Aqsa' (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'Aeronautica militare israeliana ha lanciato nella notte un "attacco mirato contro terroristi di Hamas che operavano all'interno dei centri di comando e controllo situati nell'ospedale Shuhada al-Aqsa, nella zona di Deir al Balah", nella Striscia di Gaza centrale. Lo rende noto su Telegram l'esercito (Idf), aggiungendo che "questi centri di comando e controllo erano utilizzati dai terroristi di Hamas per pianificare ed eseguire attacchi terroristici contro le truppe dell'Idf e lo Stato di Israele". (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'Aeronautica militare israeliana ha lanciato nella notte un "attacco mirato contro terroristi di Hamas che operavano all'interno dei centri di comando e controllo situati nell'Shuhada al-, nella zona di Deir al Balah", nella Striscia dicentrale. Lo rende noto su Telegram l'esercito (Idf), aggiungendo che "questi centri di comando e controllo erano utilizzati dai terroristi di Hamas per pianificare ed eseguire attacchi terroristici contro le truppe dell'Idf e lo Stato di Israele". (Quotidiano.net)

