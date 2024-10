Florence Pugh e Andrew Garfield si sono lasciati trasportare durante una scena di sesso in We Live di Time (Di lunedì 7 ottobre 2024) I due protagonisti del nuovo film di John Crowley hanno condiviso un'appassionante sequenza intima. Andrew Garfield ha raccontato al pubblico del 92nd Street Y a New York un aneddoto sulla lavorazione del film We Live in Time di John Crowley, nel quale recita al fianco di Florence Pugh. Proprio con la collega, Garfield ha condiviso una scena sessuale. Secondo le parole dell'attore, lui e Pugh si sarebbero spinti un po' oltre durante le riprese, lasciandosi trasportare nel corso di una sequenza molto intima e passionale perché non avevano sentito il segnale di stop da parte della troupe. Una scena spinta "La scena diventa passionale, come l'avevamo coreografata" spiega Garfield "E ci siamo immersi, siamo Movieplayer.it - Florence Pugh e Andrew Garfield si sono lasciati trasportare durante una scena di sesso in We Live di Time Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) I due protagonisti del nuovo film di John Crowley hanno condiviso un'appassionante sequenza intima.ha raccontato al pubblico del 92nd Street Y a New York un aneddoto sulla lavorazione del film Weindi John Crowley, nel quale recita al fianco di. Proprio con la collega,ha condiviso unasessuale. Secondo le parole dell'attore, lui esi sarebbero spinti un po' oltrele riprese, lasciandosinel corso di una sequenza molto intima e passionale perché non avevano sentito il segnale di stop da parte della troupe. Unaspinta "Ladiventa passionale, come l'avevamo coreografata" spiega"E ci siamo immersi, siamo

