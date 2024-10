Fantacalcio, due dell’Inter nella Best XI della 7ª giornata di Serie A! (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si conclude un altro turno di Serie A. nella Best XI della 7ª giornata di campionato spiccano due giocatori dell’Inter. Ecco i punteggi ottenuti al Fantacalcio. MIGLIOR UNDICI – La settima giornata di Serie A si è conclusa con Fiorentina-Milan, posticipo andato in scena ieri sera. Il campionato può andare momentaneamente a riposo – considerando la sosta per le Nazionali – non senza prima, però, fare il punto anche sui punteggi del Fantacalcio. Proprio nella Best XI dell’ultimo turno si possono individuare due giocatori dell’Inter, protagonisti in positivo della sfida vinta 3-2 contro il Torino. Insieme ad essi compongono la miglior formazione della 7ª giornata di Serie A altri calciatori di Fiorentina, Udinese, Lazio, Venezia, Atalanta e Napoli. NOMI – Spiccano a livello di risultati per il Fantacalcio Marcus Thuram e Alessandro Bastoni per l’Inter. Inter-news.it - Fantacalcio, due dell’Inter nella Best XI della 7ª giornata di Serie A! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si conclude un altro turno diA.XI7ªdi campionato spiccano due giocatori. Ecco i punteggi ottenuti al. MIGLIOR UNDICI – La settimadiA si è conclusa con Fiorentina-Milan, posticipo andato in scena ieri sera. Il campionato può andare momentaneamente a riposo – considerando la sosta per le Nazionali – non senza prima, però, fare il punto anche sui punteggi del. ProprioXI dell’ultimo turno si possono individuare due giocatori, protagonisti in positivosfida vinta 3-2 contro il Torino. Insieme ad essi compongono la miglior formazione7ªdiA altri calciatori di Fiorentina, Udinese, Lazio, Venezia, Atalanta e Napoli. NOMI – Spiccano a livello di risultati per ilMarcus Thuram e Alessandro Bastoni per l’Inter.

