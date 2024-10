Epic Games annuncia GIOCHI GRATIS anche su Mobile (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sono passati molti mesi da quando Phil Spencer ha annunciato del possibile arrivo dell’Epic Games Store su Xbox, ed oggi arriva la notizia che potrebbe far felici chi gioca su Mobile, vale a dire i GIOCHI GRATIS di Epic Games, come avviene da diversi anni su PC. Epic Games in un recente evento ha annunciato che i giocatori potranno accedere a oltre 50 GIOCHI di terze parti entro fine anno su Mobile completamente GRATIS, come avviene settimanalmente nello store su PC, il quale non richiede acquisti o altro, ma possono essere riscattati e resteranno vostri per smepre. Leggi tutta la notizia su Gamerbrain.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sono passati molti mesi da quando Phil Spencer hato del possibile arrivo dell’Store su Xbox, ed oggi arriva la notizia che potrebbe far felici chi gioca su, vale a dire idi, come avviene da diversi anni su PC.in un recente evento hato che i giocatori potranno accedere a oltre 50di terze parti entro fine anno sucompletamente, come avviene settimanalmente nello store su PC, il quale non richiede acquisti o altro, ma possono essere riscattati e resteranno vostri per smepre.

