Emanuela Orlandi e quella cassa sepolta sotto Santa Maria Maggiore Pietro Orlandi | Spero chiamino Chaouqui così chiarirà questa vicenda

«Sono contento, l'ha detto spontaneamente e io mi auguro che adesso quanto meno chiamino Francesca Immacolata Chaouqui per capire se il suo discorso era vero o inattendibile». Queste le parole di Pietro Orlandi, commentando con l'ANSA l'audizione di giovedì scorso, nella Commissione bicamerale di inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori e di Emanuela Orlandi, le parole di monsignor Valentino Miserachs Grau, maestro di canto corale della scuola di musica "Tommaso Ludovico da Victoria", frequentata da Emanuela. Miserachs Grau, oggi canonico onorario della basilica di Santa Maria Maggiore, ha dichiarato giovedì alla Commissione che un giorno si presentarono da lui Chaouqui e Pietro Orlandi. Chaoqui avrebbe chiesto al monsignore di aprirle i sotterranei della Basilica per recuperare una cassa che lei disse di aver posizionato quando era membro della Commissione vaticana Cosea.

