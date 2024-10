È morto Johan Neeskens, leggenda dell'Ajax e della grande Olanda (Di lunedì 7 ottobre 2024) Insieme a Cruijff è stato uno dei più grandi protagonisti del calcio europeo degli anni Settanta con le maglie di Ajax, Barcellona e della grande Olanda Ilgiornale.it - È morto Johan Neeskens, leggenda dell'Ajax e della grande Olanda Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Insieme a Cruijff è stato uno dei più grandi protagonisti del calcio europeo degli anni Settanta con le maglie di, Barcellona e

GUIDA TV 26 SETTEMBRE 2024 : KOSTAS - GRANDE FRATELLO - NAPOLI-PALERMO - AJAX-BESIKTAS - Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 21:30 23:35 Kostas 1°Tv Porta a Porta Serie Tv Talk Show Rai2 21:20 23:35 Moonfall Questioni di Stile new Film Talk Show Rai3 21:20 00:00 Donne sull’Orlo ... (Bubinoblog)

Femminile - La corsa per entrare nei gironi di Champions. Viola - c’è l’Ajax nel mirino. Grande attesa per la sfida - Oggi è in programma la seduta di rifinitura. L’1-0 alle padrone di casa del Brondby firmato da Agnese Bonfantini ha regalato la finale di questo mini torneo. Ricordiamo la formula: la vincente di Fiorentina-Ajax approderà all’ultimo playoff (gara di andata e ritorno) il cui sorteggio è in ... (Sport.quotidiano.net)