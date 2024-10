Liberoquotidiano.it - "È gravissimo". Crotone, il controllo, gli spari e il selvaggio pestaggio del poliziotto: cosa è successo davvero

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Prima lo avevano aggredito dopo che lui li aveva fermati per un. Poi ilha reagito sparando e uccidendo un giovane. Secondo le prime ricostruzioni, l'agente si stava recando a lavoro, in questura di, quando si è consumato il fatto. L'omicidio è avvenuto nel quartiere "Lampanaro", nella periferia sud della città calabra. Il, che abita in quella zona, ha incrociato un'auto sospetta. Dentro c'erano tre uomini. Nonostante fosse in borghese, ha deciso comunque di fermarli per un semplice. Ma a quel punto, invece di fornire i documenti, due ragazzi sono usciti dall'auto imbracciando spranghe e manganelli. Hanno poi circondato l'agente colpendolo. Ilha cercato di difendersi qualificandosi. Ma questo non è bastato per fermare l'aggressione. Così l'agente ha estratto la pistola d'ordinanza e ha colpito uno di loro.