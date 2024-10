Dà fuoco alla moglie e poi la uccide a mani nude, le ultime parole della donna alla figlia: “Papà mi ha chiusa nella macchina in fiamme” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dà fuoco alla moglie e poi la uccide a mani nude: arrestato il marito Ennesimo caso di femminicidio in Italia con un uomo che prima ha dato fuoco all’auto all’interno della quale si trovava la moglie e poi ha ucciso a mani nude la donna. La vicenda è avvenuta a Gravina, in Puglia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Giuseppe Lacarpia, 65enne arrestato con l’accusa di omicidio, avrebbe dato fuoco la Fiat Panda all’interno della quale si trovava la moglie, Maria Arcangela Turturo. La donna, nonostante le ustioni, sarebbe poi riuscita a uscire dal veicolo tentando di fuggire. La vittima, quindi, sarebbe stata raggiunta dal marito che l’avrebbe poi immobilizzata a terra e avrebbe esercitato pressione con il corpo sul suo addome. Tpi.it - Dà fuoco alla moglie e poi la uccide a mani nude, le ultime parole della donna alla figlia: “Papà mi ha chiusa nella macchina in fiamme” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dàe poi la: arrestato il marito Ennesimo caso di femminicidio in Italia con un uomo che prima ha datoall’auto all’internoquale si trovava lae poi ha ucciso ala. La vicenda è avvenuta a Gravina, in Puglia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Giuseppe Lacarpia, 65enne arrestato con l’accusa di omicidio, avrebbe datola Fiat Panda all’internoquale si trovava la, Maria Arcangela Turturo. La, nonostante le ustioni, sarebbe poi riuscita a uscire dal veicolo tentando di fuggire. La vittima, quindi, sarebbe stata raggiunta dal marito che l’avrebbe poi immobilizzata a terra e avrebbe esercitato pressione con il corpo sul suo addome.

