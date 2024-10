Crotone-Avellino, le probabili formazioni (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Il calcio è fatto di risultati e bisognava cambiare per dare la scossa e firmare il rilancio. Il campo con i risultati determina le scelte”. Sono state queste le parole del patron dell’Avellino Angelo Antonio D’Agostino nel giorno della presentazione di mister Raffaele Biancolino. Dopo aver interrotto il silenzio ora a parlarà dovrà essere il campo. I lupi sfidano questa sera (ore 20:30) allo stadio “Ezio Scida” i padroni di casa del Crotone. La vera novità in casa Avellino riguarda il rientro in lista di Cionek, esce invece Cancellieri. Il difensore brasiliano naturalizzato polacco avanza verso la titolarità sulla fascia destra nel 4-3-1-2 di Biancolino, visto l’assenza per squalifica di Cancellotti. Conferma in arrivo a sinistra per Frascatore avanti nel ballottaggio con Liotti. Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Il calcio è fatto di risultati e bisognava cambiare per dare la scossa e firmare il rilancio. Il campo con i risultati determina le scelte”. Sono state queste le parole del patron dell’Angelo Antonio D’Agostino nel giorno della presentazione di mister Raffaele Biancolino. Dopo aver interrotto il silenzio ora a parlarà dovrà essere il campo. I lupi sfidano questa sera (ore 20:30) allo stadio “Ezio Scida” i padroni di casa del. La vera novità in casariguarda il rientro in lista di Cionek, esce invece Cancellieri. Il difensore brasiliano naturalizzato polacco avanza verso la titolarità sulla fascia destra nel 4-3-1-2 di Biancolino, visto l’assenza per squalifica di Cancellotti. Conferma in arrivo a sinistra per Frascatore avanti nel ballottaggio con Liotti.

