Conte contro Garcia | la classifica a confronto dopo la 7a giornata

Antonio Conte contro Rudi Garcia: le due classifiche a confronto del Napoli tra quella attuale e quella dell'anno scorso dopo sette giornate dopo la settima giornata di Serie A arriva un nuovo stop per gli impegni internazionale ed è tempo per fare un piccolo bilancio. Il Napoli è primo in classifica grazie alla vittoria per 3-1 sul Como di Fabregas. Già da venerdì sera, Antonio Conte ha potuto festeggiare questo piazzamento e di fatto ha lasciato i suoi calciatori liberi di riposarsi per 3 giorni e mezzo. Si ritorna in campo solo domani pomeriggio a Castel Volturno. Rispetto alla passata stagione, dopo sette giornate, la classifica del club azzurro è cambiata di poco. Di certo il piazzamento è già un grosso cambiamento, ma anche il Napoli di Rudi Garcia partì discretamente bene. I problemi emersi erano poi altri, come il gioco, l'unità di gruppo e mancanza di identità.

