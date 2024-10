Conai e Università di Bari, al via un corso per formare 80 green manager (Di lunedì 7 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – E’ stato presentato oggi pomeriggio nella sala stampa di Palazzo Montecitorio, su iniziativa dell’onorevole Patty L’Abbate, il corso di alta formazione Gestione dei rifiuti nell’economia circolare, rivolto ai giovani laureati di Puglia e Basilicata che vogliono sviluppare competenze ambientali con un focus sulla gestione dei rifiuti di imballaggio. Unlimitednews.it - Conai e Università di Bari, al via un corso per formare 80 green manager Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – E’ stato presentato oggi pomeriggio nella sala stampa di Palazzo Montecitorio, su iniziativa dell’onorevole Patty L’Abbate, ildi alta formazione Gestione dei rifiuti nell’economia circolare, rivolto ai giovani laureati di Puglia e Basilicata che vogliono sviluppare competenze ambientali con un focus sulla gestione dei rifiuti di imballaggio.

Il corso, che si svolgerà con lezioni da remoto in modalità sincrona dal 12 novembre 2024 al 21 gennaio 2025, è stato presentato a Montecitorio.