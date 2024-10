Iodonna.it - Ci vorrà lo zampino della regina Elisabetta per le nozze con il principe Harald

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tale padre, tale figlio. Anchedi Norvegia, come farà trentatré anni dopo il primogenito Haakon, aveva dovuto lottare per far accettare la commoner Sonjasen a corte, e sposarla nel 1968. Suo padre, re Olav, spera per l’erede al trono unassa del suo rango. Sono gli anni Cinquanta e ci sono ancora diversesse nubili in Europa come Alessandra di Kent, Maria Gabriella di Savoia, Sofia e Irene di Grecia, Benedikte e Anne Marie di Danimarca. Così, quando il suo unico figlio maschio,, nel 1959 torna a “casa” con la ventunenne Sonjasen, nata a Oslo nel 1937, borghesissima figlia di un venditore di abiti, proprietario di una grande boutique di abbigliamento, e conosciuta a un ricevimento da amici, il suo “no” è irremovibile.