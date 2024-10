Cestistica è un esordio amaro Sconfitta e infortunio a Guzzoni

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) SAN GIOVANNI VALDARNO 73SPEZZINA 51 SAN GIOVANNI VALDARNO: De Giovanni 8, Rinaldi 4, Rossini 11, Lazzaro 4, Sposato ne, Mioni 10, Stroscio 2, Conde 13, Cruz Ferrera 13, Amatori 2, Di Fine, De Cassan 6. All: Garcia.SPEZZINA: Mbaye 6, D’Angelo 6, Templari 17, Murgese, Granzotto 8, Missanelli ne, Diakhoumpa 7, Candelori,4, Varone 3. All: Corsolini SAN GIOVANNI VALDARNO - Unain emergenza debutta a San Giovanni Valdarno con unasul punteggio di 73-51. Il risultato è forse un po’ bugiardo rispetto all’andamento del match. Le assenze di Moretti e di fatto di Missanelli, in panchina ma non entrata in campo, già avevano reso difficoltose le rotazioni di coach Corsolini, poi ulteriormente complicatesi nella terza frazione dopo l’di, a cui va l’augurio di un breve e pieno recupero.