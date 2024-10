Cassino / Antonio Poce in mostra con “Scriptorium” all’Università di Cassino e del Lazio Meridionale (Di lunedì 7 ottobre 2024) Cassino – “Scriptorium” è il titolo della mostra personale di Antonio Poce che sarà inaugurata lunedì 7 Ottobre, alle 12, nello spazio espositivo del Rettorato presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale. L’iniziativa, curata da SCIRE, struttura per la diffusione della Cultura e della Conoscenza istituita dallo stesso Ateneo, si inserisce nelle manifestazioni per L'articolo Cassino / Antonio Poce in mostra con “Scriptorium” all’Università di Cassino e del Lazio Meridionale Temporeale Quotidiano. Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di lunedì 7 ottobre 2024)– “” è il titolo dellapersonale diche sarà inaugurata lunedì 7 Ottobre, alle 12, nello spazio espositivo del Rettorato presso l’Università die del. L’iniziativa, curata da SCIRE, struttura per la diffusione della Cultura e della Conoscenza istituita dallo stesso Ateneo, si inserisce nelle manifestazioni per L'articoloincon “die delTemporeale Quotidiano.

Temporeale.info - Cassino / Antonio Poce in mostra con “Scriptorium” all’Università di Cassino e del Lazio Meridionale

Cassino, Mostra personale di Antonio Poce "Scriptorium. Macchine e voci dello spirito" - Scriptorium. Macchine e voci dello spirito, Mostra personale di Antonio Poce, è il secondo appuntamento del 2024 che porta l’arte contemporanea all’interno dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Un ulteriore step che si pone in continuità con le mostre allestite, a a... (Frosinonetoday.it)

