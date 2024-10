Anteprima24.it - Casertana, “mal di gol” e difesa leggera: il treno playoff è lontano, ma il mercato svincolati è aperto…

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiManuel Iori s’è ambientato bene a Caserta, ha capito il tono della piazza: il fatto che sia di Varese, e che, da giocatore e da allenatore, non sia sceso al di sotto della città di Pisa, non significa che non sappia arrabbiarsi, che non sappia alzare la voce o sentire il calore, appunto, di una piazza del sud. Ieri in conferenza stampa, dopo la partita contro il Catania, per buona educazione non ha detto parolacce. Soprattutto, sul secondo gol: ogni volta che se ne accennava, si doveva trattenere, attacco sterile edistratta Loris Bacchetti, capitano della, in azione nella partita col Catania; si ringrazia Giuseppe SciallaNon ha dominato il Catania, non ha prodotto occasioni tali da dire “Ok, ci hanno surclassato”. Al secondo tempo, entrambe le squadre sembravano avviarsi pigramente verso il pareggio.