Formiche.net - Burocrazia, sgravi e transizione. Le politiche del lavoro secondo De Luca

(Di lunedì 7 ottobre 2024)attive, incentivi all’autoimprenditorialità eburocratici. Gli ingredienti di un contesto ideale per favorire lo sviluppo. Occupazione nel nostro Paese è sinonimo – per lo più – di piccole e medie imprese. Il governo guidato da Giorgia Meloni sta impostando una politica efficace perché “la ricerca attiva dele l’accesso delle figure meno forti al circuito occupazionale e formativo” ma, soprattutto per colmare il mismatch tra mondo produttivo e formativo occorre proseguire e rafforzare questo orientamento. Formiche.net ne ha parlato con il presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del, Rosario De. Presidente De, il governo è alsulla Finanziaria. L’orientamento è quello di confermare il taglio del cuneo fiscale.