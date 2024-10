Bonucci | Lukaku è difficile da marcare ma a Osimhen non puoi lasciare nemmeno un centimetro

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Negli studi di Sky Sport Lonardoha parlato delle squadre in vetta al campionato, della sua Juve ovviamente, ma anche del Napoli di Antonio Conte La Juventus fatica contro avversari che si chiudono tanto? «Motta lo faceva anche col Bologna, faticava contro chi si copre molto. Gli manca ancora, in alcune partite come quella col Cagliari, la zampata dei killer per chiudere la partita. Il Cagliari ha fatto bene, ma la Juve ha avuto due situazioni proprio pulite, e non le ha sfruttate. È una squadra con tanti giocatori nuovi e che ha subito gol solo adesso, per la prima volta. A vederla, mi sto divertendo. sì, è bella. Gatti e Kalulu stanno facendo un grande campionato, ma non dimentichiamo che alla Juve sta mancando Bremer, che è bravissimo ed aiuta tanto la squadra. (Ilnapolista.it)