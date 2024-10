Basket, Serie A2 2024/2025: risultati e classifica regular season aggiornata (Di lunedì 7 ottobre 2024) I risultati di tutte le partite e la classifica aggiornata della regular season della Serie A2 2024/2025 di Basket. Tutto pronto per la nuova stagione del campionato cadetto di pallacanestro, che si presenta con una veste rinnovata: addio, infatti, ai due gironi, e via libera al nuovo girone unico, con ben venti squadre, quindi, ad affrontarsi da subito per dare vita a un campionato tutto da seguire. REGOLAMENTO COME VEDERE LA STAGIONE IN DIRETTA classifica regular season Wegreenit Urania Milano 6pt (3V, 0P) RivieraBanca Basket Rimini 6pt (3V, 0P) Ferraroni Juvi Cremona 6pt (3V, 0P) Gruppo Mascio Orzinuovi 2pt (2V, 0P) Real Sebastiani Rieti 4pt (2V, 1P) Unieuro Forlì 4pt (2V, 1P) Apu Old Wild West Udine 4pt (2V, 1P) Carpegna Prosciutto Basket Pesaro 4pt (2V, 1P) Acqua S. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Idi tutte le partite e ladelladellaA2di. Tutto pronto per la nuova stagione del campionato cadetto di pallacanestro, che si presenta con una veste rinnovata: addio, infatti, ai due gironi, e via libera al nuovo girone unico, con ben venti squadre, quindi, ad affrontarsi da subito per dare vita a un campionato tutto da seguire. REGOLAMENTO COME VEDERE LA STAGIONE IN DIRETTAWegreenit Urania Milano 6pt (3V, 0P) RivieraBancaRimini 6pt (3V, 0P) Ferraroni Juvi Cremona 6pt (3V, 0P) Gruppo Mascio Orzinuovi 2pt (2V, 0P) Real Sebastiani Rieti 4pt (2V, 1P) Unieuro Forlì 4pt (2V, 1P) Apu Old Wild West Udine 4pt (2V, 1P) Carpegna ProsciuttoPesaro 4pt (2V, 1P) Acqua S. (Sportface.it)

Seconda giornata Basket Serie A 2024/25: il punto - 0 VARESE pt. 2 REGGIANA pt. 2 PISTOIA pt. 2 TREVISO pt. 2 TRAPANI pt. 0 NAPOLI pt. 2 SCAFATI pt. 0 CREMONA pt. 0 SASSARI pt. Male, invece, Cremona, sconfitta all’overtime da Reggio Emilia(77-74). . Dopo Trento, che nell’ uno dei due posticipi della Seconda giornata ... (Sport.periodicodaily.com)

Basket serie B | La Pielle continua a vincere, Campanella: "Visti i primi sprazzi di vera squadra" - Coach Federico Campanella ha di che essere soddisfatto: "Non era scontato fare tre su tre visto. Terza vittoria in una settimana per la Pielle, che nel derby toscano contro San Giobbe Chiusi ha disputato una partita praticamente perfetta, dominando per 40 minuti e vincendo in maniera netta 87-67. (Livornotoday.it)

Basket Serie A: l’EA7 Milano si sblocca, Brescia corsara a Scafati - In campo non c’è molta storia con la forbice che si allarga fino al 43-22. . Un acuto arriva da Forrest e Childs che riportano Pistoia sul -10. Mantiene il passo anche la Germani Brescia che espugna Scafati per 93-95 al termine di quaranta minuti densi di intensità e con un finale thrilling ... (Sport.quotidiano.net)