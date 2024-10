Avm Gestioni scommette sul tartufo italiano ed espande il polo

(Di lunedì 7 ottobre 2024) ILè sicuramente il re della cucina italiana. Per questo la sua distribuzione e commercializzazione è sempre più importante. Si stima, infatti, che nel mondo il mercato delsi aggiri attorno ai 500 milioni di euro, circa la metà del valore invece si valuta per il mercato domestico. A dirlo Giovanna Dossena (nella foto in alto), principal di Avmche promuove il fondo di investimenti Italian Fine Food. Il fondo ha acquisito due importanti imprese che storicamente operano nel settore del, Savini Tartufi e Stefania Calugi Tartufi. In questo modo, Italian Fine Food costituisce al suo interno il secondoal mondo per dimensioni e giro d’affari nel settore del. "Mezzo milione di euro come valore complessivo del mercato delprobabilmente è una stima al ribasso. Quello che sappiamo è che la domanda continua a crescere. (Quotidiano.net)