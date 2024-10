Avigail, la bimba israeliana di 4 anni che il 7 ottobre fu rapita da Hamas e vide uccidere i suoi genitori (Di lunedì 7 ottobre 2024) In una Roma super blindata, nel Ghetto ebraico si è tenuta la commemorazione di un anno dall’attacco di Hamas a Israele. Si chiama Avigail Idan, ha quattro anni ed è una dei tanti piccoli eroi che hanno patito le violenze della guerra tra Hamas e Israele. Il 7 ottobre 2023 è stata rapita da Hamas ed è stata tenuta in ostaggio per cinquantuno giorni. Avigail Idan, rapita a 4 anni dai terroristi di Hamas (Ansa Foto) – notizie.comLa sua storia è venuta fuori dal racconto di sua zia Ella Mor che oggi, in occasione della cerimonia di commemorazione alla Grande Sinagoga di Roma, ha condiviso con i presenti la sofferenza che si prova a sapere di avere una nipote nelle mani dei terroristi. Avigail è rimasta da sola perché la famiglia e i genitori sono stati uccisi davanti ai suoi occhi. Notizie.com - Avigail, la bimba israeliana di 4 anni che il 7 ottobre fu rapita da Hamas e vide uccidere i suoi genitori Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) In una Roma super blindata, nel Ghetto ebraico si è tenuta la commemorazione di un anno dall’attacco dia Israele. Si chiamaIdan, ha quattroed è una dei tanti piccoli eroi che hanno patito le violenze della guerra trae Israele. Il 72023 è statadaed è stata tenuta in ostaggio per cinquantuno giorni.Idan,a 4dai terroristi di(Ansa Foto) – notizie.comLa sua storia è venuta fuori dal racconto di sua zia Ella Mor che oggi, in occasione della cerimonia di commemorazione alla Grande Sinagoga di Roma, ha condiviso con i presenti la sofferenza che si prova a sapere di avere una nipote nelle mani dei terroristi.è rimasta da sola perché la famiglia e isono stati uccisi davanti aiocchi.

