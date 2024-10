Assunzioni docenti, Italo Fiorin: “La fragilità del nostro sistema è evidente, ogni Ministro promette di risolvere il precariato, ma non è così. In dieci incremento del 134%” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le dichiarazioni di Italo Fiorin durante il programma "Tutti in classe" su Rai Radio 1 offrono uno spaccato significativo della situazione attuale della scuola. Fiorin ha messo in evidenza l'incremento esponenziale del numero di docenti precari negli ultimi sette anni, sottolineando le fragilità del sistema educativo e le difficoltà nel trovare soluzioni efficaci. L'articolo Assunzioni docenti, Italo Fiorin: “La fragilità del nostro sistema è evidente, ogni Ministro promette di risolvere il precariato, ma non è così. In dieci incremento del 134%” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le dichiarazioni didurante il programma "Tutti in classe" su Rai Radio 1 offrono uno spaccato significativo della situazione attuale della scuola.ha messo in evidenza l'esponenziale del numero diprecari negli ultimi sette anni, sottolineando ledeleducativo e le difficoltà nel trovare soluzioni efficaci. L'articolo: “Ladeldiil, ma non è. Indel” .

