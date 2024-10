Appuntamento a marzo ‘Internazionali’ di Mtb a Monte Argentario

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) A2025 arrivano agli "Internazionali di mountain bike". Si è tenuta nella serata di sabato, al Boutique Hotel Torre di Cala Piccola, la presentazione degli appuntamenti che vedono in prima linea il Gruppo Ciclistico. Le date sono già segnate: il 222025 ci sarà la gara Cross Coutry degli Internazionali d’Italia Series Uci Elite maschile e femminile e Junior maschile e femminile, con atleti di caratura mondiale. Il giorno successivo la gara Cross Country degli Internazionali d’Italia Series Uci per le categorie Giovanissimi, Esordienti e Allievi. Poi, il 29, la gara Cross Country dei Giovanissimi, aperta a tutti i bambini, anticipo della Granfondo in programma il 30. La tradizionale gara di mtb giungerà alla 18esima edizione, con un percorso di 42 chilometri e con 1400 metri di dislivello.