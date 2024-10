Addio a Beppe. Era il ’nonno’ dei volontari (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un dolore profondo per la comunità di Montaione. Ieri se n’è andato Beppe Campinoti, storico volontario della Misericordia, conosciutissimo e amato da tutti in paese. Tanti i messaggi di cordoglio che si stringono alla famiglia e ricordano Beppe con affetto. "Siamo vicini alla famiglia Campinoti – si legge in un messaggio diffuso dalla Misericordia di Montaione Odv –. Pensare che non sei più qui con noi, che non possiamo più chiacchierare, ridere, scherzare, ci fa sentire tristi, però sappiamo che ti possiamo sempre trovare, in ogni momento, nei nostri pensieri, nei ricordi di tanto tempo passato insieme alla Misericordia. Ormai da tanti anni ti chiamavamo nonno Beppe, il nonno di tutte le volontarie e i volontari della Misericordia di Montaione. Un volontario che tutti avrebbero voluto avere. Una persona che si è dedicata all’amore per la vita e per il prossimo. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un dolore profondo per la comunità di Montaione. Ieri se n’è andatoCampinoti, storicoo della Misericordia, conosciutissimo e amato da tutti in paese. Tanti i messaggi di cordoglio che si stringono alla famiglia e ricordanocon affetto. "Siamo vicini alla famiglia Campinoti – si legge in un messaggio diffuso dalla Misericordia di Montaione Odv –. Pensare che non sei più qui con noi, che non possiamo più chiacchierare, ridere, scherzare, ci fa sentire tristi, però sappiamo che ti possiamo sempre trovare, in ogni momento, nei nostri pensieri, nei ricordi di tanto tempo passato insieme alla Misericordia. Ormai da tanti anni ti chiamavamo nonno, il nonno di tutte lee e idella Misericordia di Montaione. Uno che tutti avrebbero voluto avere. Una persona che si è dedicata all’amore per la vita e per il prossimo. (Lanazione.it)

