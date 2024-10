7 ottobre, Meloni: “La reticenza nel condannare tradisce antisemitismo”. Il grazie della Comunità ebraica (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una grande folla di romani e non solo ha voluto ricordare le vittime del massacro del 7 ottobre partecipando alla commemorazione alla Sinagoga di Roma. Aperta da minuto di silenzio, la cerimonia è proseguita con una preghiera recitata dal rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni. A partire dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sono stati numerosi anche i rappresentati del governo e gli esponenti della politica, di tutti gli schieramenti, che vi hanno preso parte. “Oggi gli ebrei devono stare attenti a guardarsi alle spalle, e colgo l’occasione per esprimere gratitudine al governo che ci protegge con ogni mezzo”, ha detto Di Segni, aggiungendo che “l’esplosione dell’antisemitismo nei secoli, ogni volta per una ragione diversa, ha sempre segnalato il declino di una società. È ciclico, così come è ciclico il disastro che essa annuncia per la società che lo consente”. Secoloditalia.it - 7 ottobre, Meloni: “La reticenza nel condannare tradisce antisemitismo”. Il grazie della Comunità ebraica Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una grande folla di romani e non solo ha voluto ricordare le vittime del massacro del 7partecipando alla commemorazione alla Sinagoga di Roma. Aperta da minuto di silenzio, la cerimonia è proseguita con una preghiera recitata dal rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni. A partire dal presidente del Consiglio, Giorgia, sono stati numerosi anche i rappresentati del governo e gli esponentipolitica, di tutti gli schieramenti, che vi hanno preso parte. “Oggi gli ebrei devono stare attenti a guardarsi alle spalle, e colgo l’occasione per esprimere gratitudine al governo che ci protegge con ogni mezzo”, ha detto Di Segni, aggiungendo che “l’esplosione dell’nei secoli, ogni volta per una ragione diversa, ha sempre segnalato il declino di una società. È ciclico, così come è ciclico il disastro che essa annuncia per la società che lo consente”.

