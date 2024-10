7 ottobre ‘i due Stati’ | la soluzione invocata dai leader che sembra sempre più lontana

(Di lunedì 7 ottobre 2024) “Abbiamo bisogno di un nuovo sforzo collettivo per fermare la guerra a Gaza e realizzare finalmente l’obiettivo comune di due Stati, Palestina e Israele, che vivano fianco a fianco in pace e sicurezza”. Sono le parole che l’Alto rappresentante dell’Ue Josep Borrell ha espresso in occasione della riunione tra ministri arabi ed europei che si è tenuta a Madrid a settembre per rilanciare e rendere effettiva ladei due Stati in Medioriente. Sebbene i Paesi dell’Ue, gli Usa e anche i Paesi arabi sostengano che sia l’unico modo “per stabilire una pace e una sicurezza durature”, il conflitto che da un anno va avanti a Gaza e l’escalation in Libano hanno ridotto le speranze di arrivare a uno scenario in cui gli Stati di Israele e Palestina possano “convivere in pace e sicurezza“. (Lapresse.it)