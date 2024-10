7 ottobre: a Madrid ricordo delle vittime e proteste davanti ambasciata Usa (Di lunedì 7 ottobre 2024) A Madrid si sono tenute in serata due manifestazioni, una a favore della Palestina davanti all’ambasciata Usa, e un’altra nella centrale Puerta del Sol in ricordo delle vittime degli attacchi di Hamas del 7 ottobre e contro l’antisemitismo. La prima manifestazione è stata convocata dal movimento Masar Badil, che ha tenuto nella capitale spagnola il suo congresso internazionale annuale destando l’ira del governo israeliano che ha definito l’organizzazione “legata a gruppi terroristici come il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina e Samidoun”. Di fronte all’ambasciata statunitense, sorvegliata da polizia e Guardia civil, si sono radunate alcune decine di persone con le bandiere del Libano, della Palestina e di Samidoun. Lapresse.it - 7 ottobre: a Madrid ricordo delle vittime e proteste davanti ambasciata Usa Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Asi sono tenute in serata due manifestazioni, una a favore della Palestinaall’Usa, e un’altra nella centrale Puerta del Sol indegli attacchi di Hamas del 7e contro l’antisemitismo. La prima manifestazione è stata convocata dal movimento Masar Badil, che ha tenuto nella capitale spagnola il suo congresso internazionale annuale destando l’ira del governo israeliano che ha definito l’organizzazione “legata a gruppi terroristici come il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina e Samidoun”. Di fronte all’statunitense, sorvegliata da polizia e Guardia civil, si sono radunate alcune decine di persone con le bandiere del Libano, della Palestina e di Samidoun.

