Wta Pechino Errani-Paolini trionfano nel doppio

(Di domenica 6 ottobre 2024) Inarrestabili Sarae Jasmine. Le due azzurre conquistano anche il titolo del “China Open”, penultimo WTA 1000 della stagione (montepremi 8.955.610 dollari), che si è concluso sui campi in cemento di. In finale – la settima raggiunta insieme (Olimpiadi comprese) – la 37enne di Massa Lombarda e la 28enne di Bagni di Lucca, quinte teste di serie, si sono imposte per 64 64, in un’ora e mezza di partita, sulla taipanese Hao-Chin Chan e la russa Veronika Kudermetova, settime teste di serie, quest’anno campionesse a Stoccarda e finaliste a Bad Homburg e Berlino, che in semifinale avevano stoppato Elisabetta Cocciaretto e Liudmila Samsonova. Per le azzurre si tratta del quarto titolo in stagione (compreso l’oro olimpico di Parigi), il quinto in carriera, su sette finali disputate. (Lapresse)