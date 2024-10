Woman of the Hour, Anna Kendrick tira un sospiro di sollievo sul debutto alla regia:"Non è stato un disastro" (Di domenica 6 ottobre 2024) L'attrice, all'opera prima da regista, è felice di aver realizzato un film che non si è rivelato un flop. In un'intervista per Entertainment Weekly, Anna Kendrick si è soffermata sul suo debutto alla regia Woman of the Hour, un dramma true crime che l'ha vista recitare da protagonista. L'attrice ha dichiarato di essere molto contenta di non aver combinato un disastro. In quanto opera prima dietro la macchina da presa, Kendrick nutriva del timore sull'esito del film e ha confessato di essere soddisfatta del buon esito del lavoro, cercando di spiegare il motivo durante la chiacchierata con il magazine. Niente flop La star di Pitch Perfect interpreta Cheryl Bradshaw, una donna che partecipò al programma tv The Dating Game (Di domenica 6 ottobre 2024) L'attrice, all'opera prima da regista, è felice di aver realizzato un film che non si è rivelato un flop. In un'intervista per Entertainment Weekly,si è soffermata sul suoof the, un dramma true crime che l'ha vista recitare da protagonista. L'attrice ha dichiarato di essere molto contenta di non aver combinato un. In quanto opera prima dietro la macchina da presa,nutriva del timore sull'esito del film e ha confessato di essere soddisfatta del buon esito del lavoro, cercando di spiegare il motivo durante la chiacchierata con il magazine. Niente flop La star di Pitch Perfect interpreta Cheryl Bradshaw, una donna che partecipò al programma tv The Dating Game (Movieplayer)

Anna Kendrick relieved directorial debut isn't 'some unmitigated disaster' - Anna Kendrick is relieved her directorial debut Woman of the Hour isn't "just some unmitigated disaster". In the true crime drama, the Pitch Perfect star plays Cheryl Bradshaw, who was matched with ...(msn)