Volley, per il Bisonte buona la prima (Di domenica 6 ottobre 2024) Firenze, 6 ottobre 2024 – Grandi emozioni e spettacolo a Palazzo Wanny. Il Bisonte Firenze vince al tie break la sua prima di campionato al termine di un match incredibile e bellissimo durato 2 ore e 43’, ricco di colpi di scena e di adrenalina. Siamo solo all’inizio ma la squadra ha già dato prova di grande carattere, mai doma, riuscita a ribaltare il risultato nel primo set quando stava perdendo 21-24 e a rimontare l’1-2 quando sembrava che Vallefoglia stesse per ipotecare i tre punti. E nel quinto set le ragazze di Bendandi hanno dimostrato la forza di un gruppo che crede in sé stesso e sa esprimersi al meglio anche nelle situazioni difficili. Il Bisonte scende in campo con questo sestetto: Agrifoglio in palleggio, Malual opposto, Butigan e Mancini al centro, Cagnin e Davyskiba in posto quattro; libero Giulia Leonardi. (Di domenica 6 ottobre 2024) Firenze, 6 ottobre 2024 – Grandi emozioni e spettacolo a Palazzo Wanny. IlFirenze vince al tie break la suadi campionato al termine di un match incredibile e bellissimo durato 2 ore e 43’, ricco di colpi di scena e di adrenalina. Siamo solo all’inizio ma la squadra ha già dato prova di grande carattere, mai doma, riuscita a ribaltare il risultato nel primo set quando stava perdendo 21-24 e a rimontare l’1-2 quando sembrava che Vallefoglia stesse per ipotecare i tre punti. E nel quinto set le ragazze di Bendandi hanno dimostrato la forza di un gruppo che crede in sé stesso e sa esprimersi al meglio anche nelle situazioni difficili. Ilscende in campo con questo sestetto: Agrifoglio in palleggio, Malual opposto, Butigan e Mancini al centro, Cagnin e Davyskiba in posto quattro; libero Giulia Leonardi. (Sport.quotidiano)

Sport.quotidiano - Volley per il Bisonte buona la prima

Il Bisonte, buona la prima. Vittoria netta contro Roma - Questo torneo ha dato indicazioni significative avendo fornito a Bendandi la possibilità di far scendere in campo l’intero roster; in panchina, al momento, la sola palleggiatrice Battistoni ancora in fase di recupero dopo il grave infortunio subito nell’aprile dello scorso anno. Recupero ancora ... (Lanazione)

Successo alla prima uscita in amichevole per il Bisonte Firenze - Vediamo domani cosa succederà, per adesso ci fa molto bene stare in campo il più possibile e trovare il nostro ritmo di gioco”. Con Battistoni presente a Imola ma ancora indisponibile, Bendandi è partito con Agrifoglio in palleggio, Malual opposto, Davyskiba e Cagnin in banda, Mancini e Butigan – ... (Corrieretoscano)

Il Bisonte Firenze, buone sensazioni nella prima settimana per coach Bendandi - Lunedì avremo in palestra Davyskiba, poi arriverà anche Butigan, quindi dopo due settimane di lavoro saremo già al completo e sono molto contento di questo“. “Abbiamo appena concluso la nostra prima settimana di lavoro – spiega coach Simone Bendandi – e devo dire che mi sono subito trovato bene ... (Corrieretoscano)

Volley, per il Bisonte buona la prima - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...(msn)

Volley, i nastri di partenza. Bisonte contro Vallefoglia: "Voglio subito una gioia» - Oggi, alle 17, a Palazzo Wanny, l’esordio ufficiale in campionato delle bisontine. Coach Bendandi: "Non vediamo l’ora, mi auguro che le ragazze si godano tutto".(lanazione)

In Primo Piano In Evidenza Vedi tutto - Ottobre si prospetta un mese ricco di eventi in Friuli Venezia Giulia, con un calendario fitto di sagre, manifestazioni culturali e celebrazioni della tradizione. Da Pordenone a Udine, ogni angolo del ...(nordest24)