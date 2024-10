Tunisia, bassa affluenza: trionfa Saied (Di domenica 6 ottobre 2024) 22.09 Chiusi i seggi in Tunisia per le elezioni presidenziali, affluenza bassa al 27,7%. Al primo turno nel 2019 fu del 48,9%. Risultati domani sera. Un primo exit poll dà la vittoria al presidente uscente Saied con l'89%. Il 66enne,che definisce la sua ricandidatura parte di "una guerra di liberazione" per una "nuova Repubblica", si è sfidato con Maghzaoui,59 anni,ex membro della sinistra panaraba, e Zammel, 47 anni, industriale agroalimentare, arrestato il 2 settembre, condannato a vari anni per firme false per la candidatura (Di domenica 6 ottobre 2024) 22.09 Chiusi i seggi inper le elezioni presidenziali,al 27,7%. Al primo turno nel 2019 fu del 48,9%. Risultati domani sera. Un primo exit poll dà la vittoria al presidente uscentecon l'89%. Il 66enne,che definisce la sua ricandidatura parte di "una guerra di liberazione" per una "nuova Repubblica", si è sfidato con Maghzaoui,59 anni,ex membro della sinistra panaraba, e Zammel, 47 anni, industriale agroalimentare, arrestato il 2 settembre, condannato a vari anni per firme false per la candidatura (Servizitelevideo.rai)

