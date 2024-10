Terzo incidente mortale in poche ore nel Pavese: a Gravellona Lomellina 65enne muore nello schianto fra due auto (Di domenica 6 ottobre 2024) Gravellona Lomellina (Pavia), 6 ottobre 2024 - Un morto e due feriti, di cui uno più grave. È il tragico bilancio dello scontro fra due auto sulla Sp192 tra Gravellona Lomellina e Cassolnovo, successo poco prima delle 15 di oggi, domenica 6 ottobre. Il Terzo incidente con conseguenze mortali in provincia di Pavia, dopo quelli a Gropello Cairoli poco prima delle 22 di sabato e sulla A7 tra Bereguardo e Gropello Cairoli poco dopo la mezzanotte. Le due auto, una Opel Adam e una Fiat Tipo, sono finite entrambe ribaltate nel campo che costeggia la Provinciale, la prima con le quattro ruote rivolte verso l'alto e l'abitacolo completamente schiacciato al suolo, la seconda adagiata su un fianco, con l'altra fiancata visibilmente rientrata per il violento impatto. (Di domenica 6 ottobre 2024)(Pavia), 6 ottobre 2024 - Un morto e due feriti, di cui uno più grave. È il tragico bilancio dello scontro fra duesulla Sp192 trae Cassolnovo, successo poco prima delle 15 di oggi, domenica 6 ottobre. Ilcon conseguenze mortali in provincia di Pavia, dopo quelli a Gropello Cairoli poco prima delle 22 di sabato e sulla A7 tra Bereguardo e Gropello Cairoli poco dopo la mezzanotte. Le due, una Opel Adam e una Fiat Tipo, sono finite entrambe ribaltate nel campo che costeggia la Provinciale, la prima con le quattro ruote rivolte verso l'alto e l'abitacolo completamente schiacciato al suolo, la seconda adagiata su un fianco, con l'altra fiancata visibilmente rientrata per il violento impatto. (Ilgiorno)

Terzo incidente mortale in poche ore nel Pavese: a Gravellona Lomellina 65enne muore nello schianto fra due auto - Il bilancio dello scontro è pesante, ci sono anche due feriti di cui uno trasportato con l'elisoccorso in codice rosso. Dinamica in corso di accertamento da parte dei carabinieri ...(ilgiorno)

