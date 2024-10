Serie A, la classifica degli stipendi netti: Vlahovic batte Lautaro (Di domenica 6 ottobre 2024) Quali sono i giocatori più pagati della Serie A? Gli stipendi dei calciatori hanno un ruolo sempre rilevante quando si parla del pallone, in (Di domenica 6 ottobre 2024) Quali sono i giocatori più pagati dellaA? Glidei calciatori hanno un ruolo sempre rilevante quando si parla del pallone, in (Calciomercato)

Serie A femminile, l'incredibile caso del Pomigliano Women: avances sessuali, stipendi non pagati e non solo - Una vicenda grottesca ma che purtroppo appartiene alla realtà e che definisce contorni inquietanti sugli ultimi mesi di vita del Pomigliano... (Calciomercato)

Decreto Crescita, meno tasse sugli stipendi dei calciatori stranieri: la Serie A rivuole il suo privilegio, ecco la proposta di Forza Italia - Perché come nel mito di Penelope, il governo fa e la maggioranza disfa, anche se forse in questo caso sarebbe più appropriato il contrario: il governo abroga e la maggioranza (ispirata dai soliti noti) prova a reintrodurre. Ma i patron sono cocciuti, uno più degli altri in particolare. E così la ... (Ilfattoquotidiano)

Serie A, scadenze per pagare gli stipendi dei calciatori: cosa rischiano i club non in regola - Le scadenze degli stipendi ai calciatori Il prospetto Aic fa riferimento dall’articolo 85 delle NOIF (Norme Organizzative Interne Federali), nel quale vengono stabilite le date entro le quali le società di calcio di Serie A devono documentare alla Figc i pagamenti dovuti: entro il 30 settembre ... (Quifinanza)

Quanto costerà il ritorno di Pogba alla Juventus? L'impatto a bilancio - La squalifica di Paul Pogba per doping (era stato condannato a quattro anni) è stata ridotta dal Tas di Losanna a soli 18 mesi. Il centrocampista francese potrà.(calciomercato)

