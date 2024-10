Schiaffone a Ilaria Salis | quando Orban sale sul palco a Pontida

(Di domenica 6 ottobre 2024) Un intervento incendiario, quello di Viktor. Il premier ungherese ha definito "Matteo Salvini un eroe" per il caso Open Arms, dunque ha bollato il processo al leghista come "una vergogna" e ha assicurato, citando il suo Paese come esempio, che √® "possibile chiudere i confini agli immigrati". I passaggi pi√Ļ duri dell'intervento di, per√≤, sono andati a colpire l'Unione europea. "Oggi l'Europa √® invasa dal mare della politica di sinistra, stiamo vivendo sull'oceano dell'egemonia di sinistra. La missione dell'Ungheria √® quella di dimostrare che si pu√≤ sconfiggere la sinistra, noi l'abbiamo fatto cinque anni", ha rivendicato il premier ungherese. E ancora: "Non dobbiamo uscire dall'Europa ma entrarci di forza. (Liberoquotidiano)