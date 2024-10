Pontida, Orban: "Migranti a Bruxelles se Ue ci punisce". Giorgetti rassicura: "So chi può fare sacrifici" (Di domenica 6 ottobre 2024) Il leader leghista e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, dà l'avvio a un intenso mese di ottobre politico: tra manovra, elezioni in Emilia-Romagna e sentenza sul caso Open Arms. Vannacci: "La prima lotta che facciamo è quella di difendere la patria" (Di domenica 6 ottobre 2024) Il leader leghista e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, dà l'avvio a un intenso mese di ottobre politico: tra manovra, elezioni in Emilia-Romagna e sentenza sul caso Open Arms. Vannacci: "La prima lotta che facciamo è quella di difendere la patria" (Ilgiornale)

Ilgiornale - Pontida Orban | Migranti a Bruxelles se Ue ci punisce Giorgetti rassicura | So chi può fare sacrifici

Viktor Orban, la 'zampata' dell'ungherese: cosa si è mangiato alla vigilia di Pontida - Il premier ungherese è arrivato attorno alle 19 ed è ospite del ristorante “al Porto” con la chef Laura Gotti, che anche per il G7 di Siracusa aveva cucinato la tinca al forno, il pesce di lago ripieno e servito con la polenta. . Oggi il presidente ungherese parteciperà al raduno ... (Liberoquotidiano)

Triste Pontida. Gente poca, Vannacci superstar ma l’attesa è solo per Orban - Il generale stivalone Vannacci viene inseguito dall’inviato spiritato delle Iene e dice che forse si prende la tessera. Video di Salvini sotto processo. C’è odore di salamelle. Max Romeo sogna la segreteria della Lombardia. Gli stand pieni sono quelli del meridione, Calabria e Campania. Si Apre ... (Ilfoglio)

Lega, al via la festa di Pontida: attesa per per Vannacci e Orban - Il leader leghista e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, dà l'avvio a un intenso mese di ottobre politico: tra manovra, elezioni in Emilia-Romagna e sentenza sul caso Open Arms. (Ilgiornale)