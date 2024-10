Pineto-Gubbio oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 (Di domenica 6 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni inerenti la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pineto-Gubbio, match dello stadio Pavone Mariani valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La formazione abruzzese arriva da soli due punti ottenuti nelle ultime quattro partite e ha bisogno di tornare al successo per riuscire ad allontanarsi dalla zona retrocessione. Pineto-Gubbio, come seguire il match La squadra umbra, dal suo canto, è reduce da due sconfitte consecutive e spera di ritrovare la vittoria per prendere le distanze anche dai suoi avversari odierni. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 6 ottobre alle ore 15:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni inerenti la, l’, latv e lodi, match dello stadio Pavone Mariani valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di. La formazione abruzzese arriva da soli due punti ottenuti nelle ultime quattro partite e ha bisogno di tornare al successo per riuscire ad allontanarsi dalla zona retrocessione., come seguire il match La squadra umbra, dal suo canto, è reduce da due sconfitte consecutive e spera di ritrovare la vittoria per prendere le distanze anche dai suoi avversari odierni. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 6 ottobre alle ore 15:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport 256. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida. (Sportface)

