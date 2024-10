Mo | un anno fa l' attacco sopravvissuti vogliono tornare nel kibbutz di Be' eri

(Di domenica 6 ottobre 2024) Tel Aviv, 6 ott. (Adnkronos) - Abitazioni distrutte che a undi distanza presentano ancora i segni del massacro di Hamas. Nel diBe'eri, uno dei simboli dell'del 7 ottobre, dove sono state uccise oltre 100 persone, di alcune case restano in piedi soltanto le mura. I tetti sono crollati e le finestre frantumate, i pavimenti sono disseminati di detriti. Eppure, documenta la Cnn, alcune persone sono determinate anei luoghi dove intere famiglie sono state sterminate. In alcune zone di Be'eri, a malapena un edificio è rimasto intatto. Più di 100 dei suoi 1.100 residenti sono stati uccisi e altri 30 sono stati rapiti il 7 ottobre. Una casa dopo l'altra è stata bruciata o ridotta in macerie e molte rimangono come toccanti monumenti di un trauma ancora in corso. (Liberoquotidiano)