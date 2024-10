McTominay, il maratoneta della Serie A (Di domenica 6 ottobre 2024) Scott McTominay si sta affermando come uno dei giocatori più instancabili e dinamici della Serie A. Le sue recenti prestazioni, caratterizzate da un’intensità fisica impressionante, confermano la sua capacità di percorrere grandi distanze durante le partite, il che lo rende un elemento fondamentale a centrocampo. McTominay ha registrato il maggior numero di chilometri percorsi in Serie A Nelle ultime tre partite in cui è stato titolare – contro Juventus, Monza e Como – McTominay ha registrato il maggior numero di chilometri percorsi in ciascuna sfida, superando anche giocatori di alto livello della Serie A. McTominay contro la Juventus 13 chilometri percorsi, dimostrando di essere una presenza costante in mezzo al campo contro un’avversaria di grande spessore. (Di domenica 6 ottobre 2024) Scottsi sta affermando come uno dei giocatori più instancabili e dinamiciA. Le sue recenti prestazioni, caratterizzate da un’intensità fisica impressionante, confermano la sua capacità di percorrere grandi distanze durante le partite, il che lo rende un elemento fondamentale a centrocampo.ha registrato il maggior numero di chilometri percorsi inA Nelle ultime tre partite in cui è stato titolare – contro Juventus, Monza e Como –ha registrato il maggior numero di chilometri percorsi in ciascuna sfida, superando anche giocatori di alto livelloA.contro la Juventus 13 chilometri percorsi, dimostrando di essere una presenza costante in mezzo al campo contro un’avversaria di grande spessore. (Terzotemponapoli)

Lukaku e McTominay da leader, messaggio in diretta a tutta la Serie A: avete sentito? - I due azzurri sono stati chiari e decisi nel post gara. Adesso siamo primi, dobbiamo continuare così”. Gli obiettivi personali vengono dopo. Ci sono tante cose da fare ancora. Il Napoli di Antonio Conte si riconferma in vetta alla classifica per un’altra settimana. Il Napoli non si ferma più, ... (Spazionapoli)

McTominay apre, Lukaku e Neres chiudono: il Napoli supera il Como e resta padrone della Serie A - t. Tempo di lettura: 3 minutiIl Napoli conquista una vittoria importante contro il Como per 3-1, allungando in vetta alla classifica e confermando la sua leadership nella Serie A. Lukaku (r) (N), 41? s. All. Gabrielloni). t. Sala); Sergi Roberto, Perrone; Strefezza (38? s. Primo Tempo: McTominay ... (Anteprima24)

Il gol di McTominay è il terzo più veloce segnato dal Napoli in Serie A nell’era dei tre punti - . Il kosovaro smista il pallone a Buongiorno che glielo restituisce. Allenatore: Fabregas Qui la diretta testuale Il Napoli affronta il Como al Maradona per la settima giornata di Serie A, i partenopei vengono dai successi contro Monza e Palermo, mentre il Como è riuscito a vincere le prime due ... (Ilnapolista)