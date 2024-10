Marc Hirschi si gode la vittoria della Coppa Agostoni | Mi piace gareggiare in Italia

(Di domenica 6 ottobre 2024) Andata in archivio la 77ª edizione, prima prova del Trittico Lombardo 2024. Una delle gare storiche del panorama ciclisticono e interazionale è stata l’occasione per i corridori di dare libero sfogo a quanto è rimasto nel serbatoio, in un’annata come sempre molto impegnativa che ha richiesto non poco agli atleti. Rispetto agli ultimi anni, il percorso è stato accorciato, considerando che sono stati affrontati 166,7 chilometri, con poco meno di 3000 metri di dislivello. Si è entrati quasi subito nel circuito di Lissolo, da percorrere in quattro circostanze, con l’erta del Colle Brianza (3.7 km al 6.3%) e lo strappo del Sirtori (1.5 km al 5.4%) a meritare il circoletto rosso, insieme all’ultima ascesa di Lissolo (2 km al 6.6%, con un primo tratto oltre l’8%) posizionata ai -36 dal traguardo. (Oasport)