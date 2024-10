M O peluche in punti chiave Roma per ricordare ostaggi 7 ottobre

(Di domenica 6 ottobre 2024) Milano, 6 ott. (askanews) – Rete Studenti Ebreini organizza un’iniziativa simbolica – e pacifica – perglirapiti il 72023 da Hamas: in occasione dell’anniversario del rapimento di 251(la metà ancora prigionieri a Gaza da un anno) un gruppo di studenti afferma di voler dare voce a chi non ce l’ha. “Abbiamo posizionato giganteschi orsi diin” della capitale: Piazza del Popolo, il Pincio, il Colosseo, l’Arco di Tito e altre aree simboliche della città, dicono. “Ciascuno avrà indosso una maglietta con la foto e il nome di uno, per invitare i passanti ad un’amara riflessione” si aggiunge. Gli orsi dirappresentano l’umanità e la fragilità di coloro che attendono ancora di essere liberati e rendere chiaro che l’anniversario del 7non debba essere solo una data, ma un richiamo collettivo all’azione. (Ildenaro)