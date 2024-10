Lobotka difende attacca verticalizza È il faro del Napoli CorSport

(Di domenica 6 ottobre 2024) Contro il Comoha giocato in maniera sontuosa, meritandosi non solo la standing ovation del Maradona, ma anche gli elogi di Fabregas. Per Gilmour ritagliarsi spazio in campo sarà molto difficile. Scrive il Corriere dello Sport: “Una standing ovation così, come quella di venerdì sera al Maradona quando è uscito all’89’, non si sentiva da un bel po’. Se poi arrivano attestati di stima anche da uno come Cesc Fabregas, che di centrocampisti bravini ne capisce, allora fanno ancor più piacere. Non che ne avesse particolarmente bisogno, Stanislavdi unche l’anno scorso emanava poca luce, ma che quest’anno risplende, luccica, tiene tutto sotto controllo e indica la giusta rotta a chi gli gira attorno. La partita contro il Como è stata un esempio di onnipotenza La partita con il Como è stata una masterclass, un esempio di onnipotenza. (Ilnapolista)