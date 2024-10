LIVE MotoGP, GP Giappone 2024 in DIRETTA: Bagnaia allunga su Martin. Bastianini ci prova con Marquez (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -11 Peccato davvero che Bastianini faccia sovente così fatica a trovare il ritmo nella prima metà di gara. -11 HA UN ALTRO PASSO Bastianini! Solo 1.1 da Marquez, che ha commesso un errore di traiettoria. -11 allunga Bagnaia. 1.3 su Martin. Bastianini si porta a 1.9 da Marquez. -11 Per il momento il rischio pioggia sembra scongiurato. Ma il cielo resta nuvoloso. -12 Bagnaia al comando con 1.1 su Martin, 4.1 su Marquez, 6.2 su Bastianini. -12 Supera il secondo il gap di Bagnaia. -12 La top10: Bagnaia, Martin, Marquez, Bastianini, Binder, Morbidelli, Bezzecchi, Di Giannantonio, Miller ed Espargarò. 16° Marini, ritirato Savadori. -13 Caduta di Vinales nel secondo settore. -13 Bagnaia dà uno strappo e riporta a 9 decimi il margine su Martin. -14 Sia Bagnaia sia Martin sperano che non piova. Marquez invece sta pregando che accada. (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-11 Peccato davvero chefaccia sovente così fatica a trovare il ritmo nella prima metà di gara. -11 HA UN ALTRO PASSO! Solo 1.1 da, che ha commesso un errore di traiettoria. -11. 1.3 susi porta a 1.9 da. -11 Per il momento il rischio pioggia sembra scongiurato. Ma il cielo resta nuvoloso. -12al comando con 1.1 su, 4.1 su, 6.2 su. -12 Supera il secondo il gap di. -12 La top10:, Binder, Morbidelli, Bezzecchi, Di Giannantonio, Miller ed Espargarò. 16° Marini, ritirato Savadori. -13 Caduta di Vinales nel secondo settore. -13dà uno strappo e riporta a 9 decimi il margine su. -14 Siasiasperano che non piova.invece sta pregando che accada. (Oasport)

LIVE MotoGP, GP Giappone 2024 in DIRETTA: doppietta Bagnaia-Bastianini, 6 punti guadagnati su Martin - 4. 670 +1. 35 Seconda posizione per Pedro Acosta in 1:44. 53 Bagnaia parte secondo. 939 3. 280 2. 52 Tutti in pista, anche Johann Zarco caduto negli ultimi minuti delle FP2. -9 Fortunato Martin: Binder rompe il motore e consente allo spagnolo di diventare quinto. 169 6 12 Maverick VIÑALES SPA ... (Oasport)

LIVE MotoGP, GP Indonesia 2024 in DIRETTA: Martin domina, Bagnaia sul podio, ritirati Bastianini e Marquez - -7 SCIVOLA Bastianini! Perde l’anteriore alla curva 1 e cade. 9. -17 Acosta ci prova e si porta a 8 decimi da Martin. Calma e sangue freddo, la gara è lunga. La rimonta sembra impossibile, ma mai dire mai. 8. -12 Bagnaia continua a perdere tanto nel quarto settore, come in tutto il fine ... (Oasport)

LIVE MotoGP, GP Indonesia 2024 in DIRETTA: Martin imprendibile, Bagnaia fatica, fuori Bastianini e Marquez - 00 Giro di ricognizione. -26 Bastianini si trova nella posizione che voleva. 45 Per tutto il fine settimana Bagnaia ha fatto fatica nel quarto settore: sarà riuscito a trovare una contromisura? 8. Adesso 8 decimi. 6 su Bastianini, attenzione… -9 Battaglia tra Morbidelli e Bezzecchi per il quarto ... (Oasport)