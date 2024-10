L’Iran definisce Netanyahu «Hitler dell’età moderna» e lancia un avvertimento a Israele: «Non giocare con il fuoco» (Di domenica 6 ottobre 2024) Alla vigilia dell’anniversario del 7 ottobre, mentre Israele innalza le misure di sicurezza, dalL’Iran arrivano nuovi attacchi (verbali) a Benjamin Netanyahu e ai vertici delle istituzioni di Tel Aviv, indicati come «i capi criminali del regime sionista». A parlare è Esmaeil Baghaei, portavoce del ministero degli Esteri di Teheran. «I recenti attacchi israeliani contro luoghi sacri, scuole, moschee e centri medici in Palestina e in Libano, con armi fornite dagli Stati Uniti, ricordano all’opinione pubblica i crimini dell’Isis», afferma. Poi paragona il premier israeliano a un «Hitler dell’età moderna», esortando la comunità globale «ad agire in modo serio ed efficace» per fermarlo. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di domenica 6 ottobre 2024) Alla vigilia dell’anniversario del 7 ottobre, mentreinnalza le misure di sicurezza, dalarrivano nuovi attacchi (verbali) a Benjamine ai vertici delle istituzioni di Tel Aviv, indicati come «i capi criminali del regime sionista». A parlare è Esmaeil Baghaei, portavoce del ministero degli Esteri di Teheran. «I recenti attacchi israeliani contro luoghi sacri, scuole, moschee e centri medici in Palestina e in Libano, con armi fornite dagli Stati Uniti, ricordano all’opinione pubblica i crimini dell’Isis», afferma. Poi paragona il premier israeliano a un «», esortando la comunità globale «ad agire in modo serio ed efficace» per fermarlo.

