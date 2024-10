La verità di Camila Giorgi: il ritiro dal tennis ed i problemi fuori dal campo | VIDEO (Di domenica 6 ottobre 2024) La tennista Camila Giorgi ha deciso di uscire allo scoperto dopo le ultime situazioni delicate fuori dal campo. “Io irraggiungibile? Questa è la versione che hanno raccontato. Io non sono mai sparita. Volevo fare pure un discorso di addio a Parigi. Invece la notizia del mio addio al tennis professionistico è uscita prima. A maggio mi sono svegliata e ho deciso di smetterla. Già da anni avevo pensato di lasciare la racchetta e cambiare vita. Non sono mai sparita. Ero negli Usa. Non sono mai scappata, anche perché torno spesso in Italia. Adesso sono molto felice, faccio quello che voglio e sono dove volevo essere”. Così Camila Giorgi in un’intervistata a ‘Verissimo’, su Canale 5. “Appena ho firmato la carta relativa al mio ritiro sono venute fuori alcune problematiche fiscali che non mi aspettavo –prosegue la 32enne ex tennista-. (Di domenica 6 ottobre 2024) Lataha deciso di uscire allo scoperto dopo le ultime situazioni delicatedal. “Io irraggiungibile? Questa è la versione che hanno raccontato. Io non sono mai sparita. Volevo fare pure un discorso di addio a Parigi. Invece la notizia del mio addio alprofessionistico è uscita prima. A maggio mi sono svegliata e ho deciso di smetterla. Già da anni avevo pensato di lasciare la racchetta e cambiare vita. Non sono mai sparita. Ero negli Usa. Non sono mai scappata, anche perché torno spesso in Italia. Adesso sono molto felice, faccio quello che voglio e sono dove volevo essere”. Cosìin un’intervistata a ‘Verissimo’, su Canale 5. “Appena ho firmato la carta relativa al miosono venutealcune problematiche fiscali che non mi aspettavo –prosegue la 32enne exta-. (Calcioweb.eu)

Calcioweb.eu - La verità di Camila Giorgi | il ritiro dal tennis ed i problemi fuori dal campo | VIDEO

