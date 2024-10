La scuola che cambia. Bocciati col 5 in condotta: "Serve agli insegnanti ma anche ai ragazzi" (Di domenica 6 ottobre 2024) Dall’anno prossimo, mancare di rispetto a scuola, costerà caro a chi sbaglia: sia in termini di multa che in termini di voto in condotta. A stabilirlo è il disegno di legge del ministro Valditara che entrerà in vigore dal prossimo anno scolastico. Nel testo c’è scritto che la pena per chi commetterà reati contro il personale scolastico prevede un risarcimento tra i 500 e 10mila euro: saranno soldi che saranno versati a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’istituzione scolastica a cui appartiene la persona offesa. "La novità vera è rappresentata dalla maggior importanza del voto di condotta: il provvedimento spinge lo studente ad avere piena consapevolezza e responsabilità riguardo al proprio comportamento" spiega Riccardo Rossini, preside dell’Istituto agrario Cecchi e presidente regionale dell’Associazione nazionale presidi. Vero. (Di domenica 6 ottobre 2024) Dall’anno prossimo, mancare di rispetto a, costerà caro a chi sba: sia in termini di multa che in termini di voto in. A stabilirlo è il disegno di legge del ministro Valditara che entrerà in vigore dal prossimo anno scolastico. Nel testo c’è scritto che la pena per chi commetterà reati contro il personale scolastico prevede un risarcimento tra i 500 e 10mila euro: saranno soldi che saranno versati a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’istituzione scolastica a cui appartiene la persona offesa. "La novità vera è rappresentata dalla maggior importanza del voto di: il provvedimento spinge lo studente ad avere piena consapevolezza e responsabilità riguardo al proprio comportamento" spiega Riccardo Rossini, preside dell’Istituto agrario Cecchi e presidente regionale dell’Associazione nazionale presidi. Vero. (Ilrestodelcarlino)

Scuola, Valditara: pensiamo ad assicurazione sanitaria per prof e Ata. Il voto in condotta è una rivoluzione, nessuna repressione - Ormai ce l’hanno i privati, tutti i dirigenti hanno una assicurazione sanitaria. Per questo abbiamo pensato agli sconti per il personale docente: bisogna pensare ad un insegnante rispettato, valorizzato, da lì si costruisce e si cambia la società». A dirlo è il ministro dell’Istruzione. «Stiamo ... (Gazzettadelsud)

Maurizio Crozza: “La scuola cade a pezzi, ma il Ministro Valditara pensa al 5 in condotta. Ma la bocciatura vale anche per i ministri?” - Nella sua trasmissione "Fratelli di Crozza", Maurizio Crozza ha affrontato il tema della riforma del voto in condotta proposta dal Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Ma la bocciatura vale anche per i ministri?” sembra essere il primo su Orizzonte scuola Notizie. L'articolo ... (Orizzontescuola)

Fratelli di Crozza, monologo: "La scuola cade a pezzi ma Valditara propone la riforma sul voto in condotta" - Nella nuova puntata di "Fratelli di Crozza", in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, Maurizio Crozza affronta i gravi problemi delle scuole in Italia, dove si sono verificati 69 crolli in un anno e 6 edifici su 10 risultano privi di agibilità. Nel frattempo, il ... (Ilgiornaleditalia)