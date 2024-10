Ko interno per il Napoli Basket: Trieste passa al PalaBarbuto con un super Markel Brown (Di domenica 6 ottobre 2024) Seconda sconfitta in campionato per il Napoli Basket. Dopo il ko all'esordio contro Pistoia, gli azzurri cedono a Trieste alla prima casalinga 83-92. Grande protagonista del match è l'ex di turno Markel Brown, che mette a segno ben 29 punti. Gli ospiti reduci dalla vittoria casalinga contro (Di domenica 6 ottobre 2024) Seconda sconfitta in campionato per il. Dopo il ko all'esordio contro Pistoia, gli azzurri cedono aalla prima casalinga 83-92. Grande protagonista del match è l'ex di turno, che mette a segno ben 29 punti. Gli ospiti reduci dalla vittoria casalinga contro (Today)

Altro KO per Napoli Basket: l’ex Brown trascina Trieste con 29 punti - Reagisce Copeland con una tripla. La gara prosegue punto a punto, Napoli torna sotto, i ritmi sono altissimi e le percentuali di Valentine sono pazzesche. Brown vede una vasca al posto del canestro: a due dalla fine infila altre due triple che spingono Trieste a -4. L’intensità è altissima e le ... (Spazionapoli)

LIVE – Napoli-Trieste 46-42: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - 55 – Buonasera amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Trieste! The post LIVE – Napoli-Trieste 46-42: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) appeared first on SportFace. . COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LA Serie A1 IN DIRETTA IL ... (Sportface)

Basket, Serie A: Milano trova il primo successo, Brescia vince ancora. Altro ko per Varese - Derthona Basket aggancia Trento a punteggio pieno dopo due giornate: 105-95 sull'Openjobmetis coi 31 punti dello statunitense. Non basta Mannion (32) ...(sportmediaset.mediaset)

Tortona vince in rimonta a Varese, colpi esterni anche di Trieste e Brescia. Risultati e tabellini - BASKET, SERIE A - Il programma domenicale si apre con la vittoria di Tortona a Varese, 105-95 con 31 punti, 7 rimbalzi e 6 assist di Tommy Kuhse.(eurosport)

Ko interno per il Napoli Basket: Trieste passa al PalaBarbuto con un super Markel Brown - Seconda sconfitta in campionato per il Napoli Basket. Dopo il ko all'esordio contro Pistoia, gli azzurri cedono a Trieste alla prima casalinga 83-92. Grande protagonista del match è l'ex di turno Mark ...(napolitoday)