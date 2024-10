Juventus-Cagliari 1-1 Marin risponde a Vlahovic e ferma la Signora

(Di domenica 6 ottobre 2024) Torino, 6 ottobre 2024 - Pareggio di rigore quello per 1-1 nel lunch match domenicale dell'Allianz Stadium. Illa corsa dellando al vantaggio dagli 11 metri di. I rossoblù diventano la prima squadra in campionato a segnare alla Vecchia: lo fanno nel finale dal dischetto con. Prima del triplice fischio dell'arbitroelli si registra anche l'espulsione di Conceicao, a concludere una giornata storta per i bianconeri. Le scelte degli allenatori (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Mbangula,. All. Thiago Motta.(4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea, Makoumbou, Adopo, Augello; Viola; Piccoli. All. Nicola. (Sport.quotidiano)