Juventus-Cagliari 1-1, gol di Vlahovic e Marin (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Juventus e Cagliari pareggiano 1-1 nel lunch match della settima giornata di Serie A, disputato all'Allianz Stadium di Torino. Al vantaggio dei padroni di casa con Vlahovic su rigore al 15', replica all'88' Marin sempre con un tiro dagli 11 metri. Quello del centrocampista rossoblù è il primo gol subito dai bianconeri in (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) –pareggiano 1-1 nel lunch match della settima giornata di Serie A, disputato all'Allianz Stadium di Torino. Al vantaggio dei padroni di casa consu rigore al 15', replica all'88'sempre con un tiro dagli 11 metri. Quello del centrocampista rossoblù è il primo gol subito dai bianconeri in (Periodicodaily)

Serie A, Juventus-Cagliari finisce 1-1 - La squadra sembra dare segni di risveglio (dentro anche Yildiz) con Vlahovic che ha una grande chance per chiudere i conti ma il serbo fallisce da pochi passi il colpo del ko. E’ un Cagliari però in crescita, più determinato e coraggioso soprattuto dopo l’inserimento di Luvumbo e Gaetano dopo ... (Lapresse)

Juventus-Cagliari 1-1, Pavan tuona: “Marinelli ha falsato la partita, espellere Conceiçao e’ indecente. Questo signore ha…” - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Juventus-Cagliari, probabili formazioni e dove seguirla La Juventus batte il Cagliari, il riepilogo del sabato di Serie A L’Inter vince a Cagliari, riepilogo domenica di Serie A Dove vedere Cagliari-Juventus ... (Webmagazine24)

Juventus-Cagliari, Thiago Motta: “Abbiamo fatto tutto noi, tutte le partite sono difficili” - In Serie A tutte le partite sono complicate – ha proseguito – in casa e fuori. Ma sicuramente ci sono altre cose che possiamo fare molto meglio per continuare a crescere nel nostro percorso. . “Abbiamo iniziato con un gol che ci poteva fare andare in avanti con più equilibrio, poi loro hanno preso ... (Sportface)