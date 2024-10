Il primo anniversario del 7 ottobre A Milano nessun pro Pal in piazza ma la tensione in città resta alta

(Di domenica 6 ottobre 2024) di Giulia Bonezzi e Marianna Vazzana Alle quattro e mezza del pomeriggio, mentre a Roma il presidio non autorizzato pro Pal si è trasformato nel corteo che entro breve degenerà in guerriglia contro le forze dell’ordine e cariche con gli idranti a sostituire la pioggia che bagna la capitale, in largo Cairoli aè spuntato il sole. E le sole bandiere in vista sono quelle delle guide che trascinano nugoli di turisti avanti e indietro tra il monumento di Garibaldi a cavallo e la fontana del Castello, circondata da gente che si fotografa con la torre del Filarete; l’unico serio pericolo è rappresentato dai monopattinisti che sfrecciano silenziosi tra la folla. Di manifestanti pro Palestina non c’è nemmeno l’ombra, ma laè presidiata ai quattro cantoni da camionette della PS e dei carabinieri e la polizia è presente in forze, soprattutto in borghese. (Ilgiorno)